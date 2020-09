Xbox Series V dopo Xbox Series X e Xbox Series S? La terza Xbox next-gen sembra decisamente fake

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle ultime ore, è circolata una nuova indiscrezione secondo cui Microsoft potrebbe avere unaconsole di nuova generazione in sviluppo chiamataV. Tuttavia, il rumordiscutibile e in molti hanno sollevato dubbi. L'immagine in circolazionesuggerire che il sistema sia un dispositivo di fascia media traX eS e, sebbene sembri abbastanza convincente, sui social gli utenti hanno in particolare ...