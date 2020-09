Tell Me Why, il terzo e ultimo capitolo è ora disponibile su PC e Xbox (Di venerdì 11 settembre 2020) Tell Me Why, l'avventura grafica ad episodi, realizzata da Dontnod, gli autori della serie Life is Strange e Vampyr, si avvicina infine alla sua conclusione, con la pubblicazione del terzo e ultimo capitolo della storia.Quest'ultima avventura è decisamente più breve rispetto a quella di Life is Strange, la quale si dipanava per 5 capitoli. Tuttavia, in passato, Dontnod ha avuto parecchi problemi con questo metodo di distribuzione, tanto che Life is Strange 2, anch'esso composto da cinque capitoli, venne pubblicato sporadicamente nel corso di un intero anno, con pause parecchio lunghe fra un episodio e l'altro, cosa che non è andata molto giù ai fan.Per fortuna, con Tell Me Why, Dontnod aveva portato a termine lo sviluppo prima ancora di far esordire il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 settembre 2020)Me Why, l'avventura grafica ad episodi, realizzata da Dontnod, gli autori della serie Life is Strange e Vampyr, si avvicina infine alla sua conclusione, con la pubblicazione deldella storia.Quest'ultima avventura è decisamente più breve rispetto a quella di Life is Strange, la quale si dipanava per 5 capitoli. Tuttavia, in passato, Dontnod ha avuto parecchi problemi con questo metodo di distribuzione, tanto che Life is Strange 2, anch'esso composto da cinque capitoli, venne pubblicato sporadicamente nel corso di un intero anno, con pause parecchio lunghe fra un episodio e l'altro, cosa che non è andata molto giù ai fan.Per fortuna, conMe Why, Dontnod aveva portato a termine lo sviluppo prima ancora di far esordire il ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #TellMeWhy, il terzo e ultimo capitolo è ora disponibile su PC e Xbox. - Eurogamer_it : #TellMeWhy, il terzo e ultimo capitolo è ora disponibile su PC e Xbox. - DumbFoxo : @Telistari OMFG TELL DHDJSKSJDHDJSKDJDJ WHY A - gayit : Tell Me Why: quindi, come è il primo videogioco Microsoft con protagonista trans? - nmtb4e : tell me why è il gioco più bello del 2020 period -

Ultime Notizie dalla rete : Tell Why Tell Me Why è finito: piacerà ad alcuni, non a tutti. Perché? (recensione) Smartworld Tell Me Why: raccontare la «diversità» in modo autentico nei videogiochi - La recensione

Dontnod – il talentuoso studio francese autore di un gioco divenuto presto un cult, Life is Strange – porta avanti un’importante dichiarazione di intenti in questo nuovo titolo, intitolato Tell Me Why ...

Recensione Tell Me Why

Quanto è importante conoscere la verità? O meglio, quanto è importante scavare fino in fondo, scoprire dettagli, dubitare di storiche certezze e agguantare la più piccola briciola di vero? E quanto è ...

Dontnod – il talentuoso studio francese autore di un gioco divenuto presto un cult, Life is Strange – porta avanti un’importante dichiarazione di intenti in questo nuovo titolo, intitolato Tell Me Why ...Quanto è importante conoscere la verità? O meglio, quanto è importante scavare fino in fondo, scoprire dettagli, dubitare di storiche certezze e agguantare la più piccola briciola di vero? E quanto è ...