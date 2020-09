Sandro Piccinini arriva a Sky, lavorerà con Caressa: l’annuncio (Di venerdì 11 settembre 2020) Sandro Piccinini torna in Tv dopo due anni di stop. Lo ha annunciato lo stesso giornalista sportivo durante un collegamento a Sky Sport, quella che sarà la sua casa per il prossimo anno. A fare gli onori è stato Fabio Caressa, ideatore del ‘Club’ e amico di lunga data di Piccinini. E’ stato proprio Caressa volere a bordo il suo ex caporedattore. Fu lo stesso Piccinini a volere Caressa nel Tg di Teleroma 56, come ha raccontato il marito di Benedetta Parodi nel collegamento di questa mattina. Piccinini, famoso per le sue telecronache entusiasmanti, torna in Tv a due anni di distanza dall’ultima volta, dopo l’addio a Mediaset. Piccinini entra nel ‘Club’ Il primo ad annunciarlo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 settembre 2020)torna in Tv dopo due anni di stop. Lo ha annunciato lo stesso giornalista sportivo durante un collegamento a Sky Sport, quella che sarà la sua casa per il prossimo anno. A fare gli onori è stato Fabio, ideatore del ‘Club’ e amico di lunga data di. E’ stato propriovolere a bordo il suo ex caporedattore. Fu lo stessoa volerenel Tg di Teleroma 56, come ha raccontato il marito di Benedetta Parodi nel collegamento di questa mattina., famoso per le sue telecronache entusiasmanti, torna in Tv a due anni di distanza dall’ultima volta, dopo l’addio a Mediaset.entra nel ‘Club’ Il primo ad annunciarlo ...

