Rinnovo Donnarumma, c’è il giallo della clausola (Di venerdì 11 settembre 2020) Rinnovo Donnarumma, c’è il giallo della clausola: al momento ballano ben tre milioni tra le parti, l’accordo si complica Tre milioni di differenza. Il Rinnovo di Gigio Donnarumma, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si complica: inoltre sembra esserci il giallo della clausola che può complicare le trattative. Il contratto del portiere scade nel 2021: Raiola chiede 10 milioni di euro netti a stagione, Gazidis non va oltre i 7. Inoltre bisognerà capire se ci sarà un prezzo d’uscita. Tutto è ancora in bilico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

capuanogio : Secondo il #CorSera, Mino #Raiola ha formulato una richiesta di stipendio da 10 milioni euro netti per il rinnovo d… - calciomercatoit : ????#Milan, problemi per il rinnovo di #Donnarumma: #Raiola chiede 10 milioni di euro netti a stagione ??#CMITmercato - MMNZ_7 : @saveriocamba Raiola, tutto quello che gli fa comodo, lo racconta eccome ai giornalisti. E quindi è sicuramente ver… - MilanForever81 : @battitomilan7 Penso anche io che sia stato preso un secondo portiere di “basso profilo” come #Tatarusanu proprio p… - EM1998_ : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport la richiesta di Raiola per il rinnovo di Donnarumma è di 10 mln a stagione, mentre il #Milan… -