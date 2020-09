Ilaria D’amico dice addio al calcio: Sky ufficializza la sostituta (Di venerdì 11 settembre 2020) Il volto noto del calcio su Sky, Ilaria D’Amico, ha deciso di lasciare gli studi di Sky: il colosso televisivo ufficializza la sostituta Rivoluzione in casa Sky calcio. Dopo ben 17 anni, Ilaria D’Amico a deciso di lasciare la conduzione del programma di Champions League di Sky. Una notizia che era nell’aria e che è stata confermata tempo fa, ma oggi arriva l’ufficialità della new entry alla conduzione della Champions League su Sky calcio. Infatti in queste ore è stato ufficializzato che a raccogliere l’eredità di Ilaria D’amico sarà Anna Billò, affiancata in studio da Alessandro Costacurta. Un salto di categoria per la conduttrice, che passa dall’Europa ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020) Il volto noto delsu Sky,D’Amico, ha deciso di lasciare gli studi di Sky: il colosso televisivolaRivoluzione in casa Sky. Dopo ben 17 anni,D’Amico a deciso di lasciare la conduzione del programma di Champions League di Sky. Una notizia che era nell’aria e che è stata confermata tempo fa, ma oggi arriva l’ufficialità della new entry alla conduzione della Champions League su Sky. Infatti in queste ore è statoto che a raccogliere l’eredità diD’amico sarà Anna Billò, affiancata in studio da Alessandro Costacurta. Un salto di categoria per la conduttrice, che passa dall’Europa ...

FedericoFerri : Tra 10 minuti sul can. 200 inizia la nuova stagione di @SkySport. Ilaria D’Amico sta lavorando a un nuovo progetto… - GoalItalia : Staffetta nello studio Champions di Sky: Anna Billò sostituirà Ilaria D'Amico ?? - Gianmar73041079 : RT @marifcinter: Confermato: Anna Billò prende il posto di Ilaria D'Amico come conduttrice #SkySport per le serate di Champions League. Leo… - Specialcla : RT @marifcinter: Confermato: Anna Billò prende il posto di Ilaria D'Amico come conduttrice #SkySport per le serate di Champions League. Leo… - fant_chia_amor : RT @FedericoFerri: Tra 10 minuti sul can. 200 inizia la nuova stagione di @SkySport. Ilaria D’Amico sta lavorando a un nuovo progetto non… -

