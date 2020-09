Calciomercato Juventus, svolta Giroud: parla l’agente (Di venerdì 11 settembre 2020) In attesa che si sblocchi la situazione Luis Suarez, la Juventus si starebbe muovendo con cautela in modo da riuscire a trovare delle soluzioni se non dovesse completarsi l’operazione. Nei giorni scorsi si è parlato che in questa sessione di Calciomercato, la società bianconera avrebbe messo nel mirino giocatori come Moise Kean, Alvaro Morata e Edinson Cavani. Inoltre, l’acquisto di un solo centravanti, quasi certamente non basterà ad Andrea Pirlo, in quanto già lo scorso anno gestire il solo Gonzalo Higuain si è rivelato complicato per Maurizio Sarri. Per non ripetere lo stesso errore, la Juventus starebbe effettuando dei sondaggi al fine di trovare le giuste occasioni da cogliere nel momento giusto. Un’altra voce riportata nelle scorse ore da Sky Sport, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) In attesa che si sblocchi la situazione Luis Suarez, lasi starebbe muovendo con cautela in modo da riuscire a trovare delle soluzioni se non dovesse completarsi l’operazione. Nei giorni scorsi si èto che in questa sessione di, la società bianconera avrebbe messo nel mirino giocatori come Moise Kean, Alvaro Morata e Edinson Cavani. Inoltre, l’acquisto di un solo centravanti, quasi certamente non basterà ad Andrea Pirlo, in quanto già lo scorso anno gestire il solo Gonzalo Higuain si è rivelato complicato per Maurizio Sarri. Per non ripetere lo stesso errore, lastarebbe effettuando dei sondaggi al fine di trovare le giuste occasioni da cogliere nel momento giusto. Un’altra voce riportata nelle scorse ore da Sky Sport, ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud

DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato

DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio