Willy | altre persone in caserma | possibili nuovi indagati E spunta l' omicidio volontario

Ai quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro potrebbero presto aggiungersi altri indagati. Non sono escluse nuove iscrizioni sul registro degli indagati per la morte del ragazzo di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni durante una rissa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. L'attività istruttoria dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l'ascolto di altre persone presenti e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Al momento il procedimento contempla il reato di omicidio preterintenzionale, ma alla luce delle testimonianze raccolte, e citate anche dal gip nell'ordinanza, il capo di imputazione potrebbe aggravarsi e diventare

Non ha mai visto niente di simile Antonio Carella, il maresciallo tra i primi a soccorrere Willy Monteiro. "Una scena disperata, tra le più cruente della mia carriera”, ha ammesso amareggiato al Corri ...

Intanto potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte del ragazzo. L'attività di indagine dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in ques ...

