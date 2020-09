Tmw - Inter, dopo l'addio di Godin è pronta l'offensiva per Acerbi (Di venerdì 11 settembre 2020) Inter al lavoro sul mercato. Con la possibile partenza di Diego Godin in direzione Cagliari, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti. Leggi su tuttonapoli

TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, dopo l’addio di Godin possibile offensiva per Acerbi: la situazione - TuttoMercatoWeb : TMW - Higuain, è addio alla Juventus: buonuscita intorno ai 4 milioni. Andrà all'Inter Miami - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Inter, dopo l’addio di Godin possibile offensiva per Acerbi: la situazione - SmorfiaDigitale : TMW - Inter, dopo l addio di Godin possibile offensiva per Acerbi: la situazione... - inungram : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Inter, dopo l’addio di Godin possibile offensiva per Acerbi: la situazione -