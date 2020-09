Tg Pediatria, edizione del 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) INFLUENZA 2020, SITIP: PIÙ GRAVE E POTRÀ COESISTERE COL COVID Leggi su dire

wesud_news : “Artisti in Corsia” III edizione: Raccolti oltre 6 mila euro per realizzare i desideri dei bambini dei reparti di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pediatria edizione

Dire

Si rinnova anche quest’anno il legame fra Nave ITALIA e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: domani, sul brigantino a vela più grande del mondo, salperà un gruppo di giovani pazienti del nosoco ...Ammontano a oltre 6 mila euro in fondi raccolti in occasione della III edizione di Artisti in corsia per realizzare i desideri dei bambini dei reparti di pediatria. Durante la manifestazione – promoss ...