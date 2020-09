Previsioni Meteo: massima allerta per furiosi temporali in Sardegna, maltempo anche in altre Regioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Previsioni Meteo – Rispettando la tabella di marcia, il tempo è andato progressivamente peggiorando dal pomeriggio-sera di ieri, dapprima con deboli-moderati fenomeni sparsi al Nordovest, alto Tirreno e sulla Sardegna, anche Sicilia, poi con peggioramento più serio sulla Sardegna dove, nel corso della notte, sono arrivati rovesci e temporali localmente forti e anche piuttosto diffusi un po’ su tutto il territorio regionale. La nostra isola più occidentale, rimane l’obiettivo principale del maltempo, trovandosi essa più vicina al centro depressionario, il cui minimo è collocato poco a Ovest dell’isola e, quindi, nel turbinìo delle vorticità positive. Tuttavia, nel ... Leggi su meteoweb.eu

