Omicidio Willy, le testimonianze: “Ecco come è stato picchiato e ucciso, saltavano sul corpo inerme del 21enne” (Di giovedì 10 settembre 2020) Lo hanno picchiato brutalmente e hanno infierito saltando sul corpo inerme di Willy. E’ quello che alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto quella maledetta notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre quando il 21enne di Paliano ha perso la vita. La ricostruzione dei fatti Dalle indagini finora svolte, gli autori dell’Omicidio sarebbero quattro giovani, di età compresa tra i 22 e i 26 anni: Mario Pincarelli di 22 anni, Francesco Belleggia 23 anni, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi rispettivamente di 24 e 26 anni. Per loro l’accusa è di Omicidio preterintenzionale in concorso. I quattro aggressori avrebbero picchiato Willy, che sarebbe intervenuto per difendere un amico e per sedare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - Adnkronos : #Willy, #Carofiglio: 'Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario' - HuffPostItalia : Ferragni sull'omicidio di Willy: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' - annarigel : RT @AzzurraBarbuto: Pure dell’omicidio di Willy la colpa di chi è? Di Matteo Salvini, certo. Eppure uno dei picchiatori è fan di Virginia R… - RTrafficante : RT @thevisioncom: C’è chi ha dato la colpa ai giovani senza valori, chi al machismo o alle arti marziali. La verità è che l’assurdo omicidi… -