Liliana Segre compie 90 anni, gli auguri delle istituzioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi la senatrice a vita Liliana Segre compie 90 anni e, in occasione del suo compleanno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha telefonato ringraziandola per la sua preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione. La lettera di Elisaberta Casellati Segre ha ricevuto gli auguri anche dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellatti, che ha scritto una lettera alla senatrice: “Cara Senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l’occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l’impegno, il coraggio e ... Leggi su italiasera

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - mengonimarco : “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati” Auguri Senatrice Liliana Segre! - Corriere : Liliana Segre, novant’anni di giustizia e diritti - MartiWolfLove : RT @rainbowviola: Liliana Segre compie 90 anni. E oltre che augurarle buon compleanno non possiamo non ringraziarla per l’impegno e la dete… - PatriaeCostituz : RT @Anpinazionale: Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per qua… -