Il rientro di colf e badanti tra quarantene, test e paura del contagio. “La responsabilità è tutta delle famiglie: manca una normativa chiara” (Di giovedì 10 settembre 2020) Duecentocinquantamila persone che rientrano da Romania e Bulgaria, Paesi per cui vige l’obbligo di quarantena, e tornano a lavorare con anziani e malati. Pochi controlli, quarantene difficili da rispettare e nessuna normativa chiara in vigore. È la situazione delicata di colf e badanti, e delle famiglie che le assumono. “Siamo in una posizione particolare – conferma al fattoquotidiano.it Lorenzo Gasparrini, segretario dell’associazione Domina, che riunisce i datori di lavoro – le famiglie sono molto spaventate perché stanno tornando colf e badanti che erano nei loro Paesi d’origine, dove i contagi sono ancora molto alti”. Con il lockdown, spiega, molte persone che lavorano con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il contratto collettivo del settore domestico appena rinnovato, che entra in vigore dal 1° ottobre 2020, prevede la certificazione per baby sitter, colf e badanti. In più, la nuova figura dell'"educat ...

Un numero dedicato alle colf che rientrano

È stato attivato un servizio di informazione per le persone che svolgono attività di assistenza a favore di persone non autosufficienti o con disabilità e che rientrano dai propri paesi di origine. Il ...

