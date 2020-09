Il referendum sul taglio dei parlamentari è propaganda che potrebbe diventare pericolosa (Di giovedì 10 settembre 2020) di Lucia De Sanctis Vincenzo Musacchio giurista, professore di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA) e ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto. Il giurista: “Il vero obiettivo di questa riforma che per alcuni aspetti oserei dire “sovversiva” è rendere gli eletti (...) - Tribuna Libera / referendum, Riduzione Leggi su feedproxy.google

vitocrimi : Incredibile: Formigoni è agli arresti domiciliari e va in piazza a fare comizi durante l'ora di permesso. Sembra un… - mauroberruto : Ho letto e riletto le ragioni del Pd rispetto alla posizione sul referendum e ci ho pensato su un giorno intero. O… - pietroraffa : ?? #IoVotoNo ha totalizzato online nell'ultima settimana 89 mila uscite. ??Che corrispondono alle uscite che… - TitiCasati : RT @Michele_Anzaldi: La Rai censura totalmente le tante personalità del mondo della politica, della cultura, del giornalismo che si sono sc… - GSerrrrra : RT @christianrocca: Clamoroso Il formidabile appello per convincere gli italiani a votare No al referendum sul taglio dei parlamentari F… -

Ultime Notizie dalla rete : referendum sul La maratona social di PiùEuropa per il No al referendum sul taglio dei parlamentari Linkiesta.it “A Quartu nessuna disposizione per votare da casa per le persone in quarantena”

“L’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena non ha ancora dato disposizioni circa la possibilità di votare da casa con i cosiddetti seggi mobili per i soggetti in quarantena, isolamento domicilia ...

Saviano: “Il Pd ormai è solo vapore acqueo. Voterò convinto no al referendum”

ROMA. Il Pd? «Vapore acqueo». Il segretario Zingaretti? «Cammina rasente i muri per non essere notato». Luigi Di Maio? «Intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba». All’indomani della ...

“L’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena non ha ancora dato disposizioni circa la possibilità di votare da casa con i cosiddetti seggi mobili per i soggetti in quarantena, isolamento domicilia ...ROMA. Il Pd? «Vapore acqueo». Il segretario Zingaretti? «Cammina rasente i muri per non essere notato». Luigi Di Maio? «Intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba». All’indomani della ...