Il Golden Gate di San Francisco immerso in una nube arancione | video (Di giovedì 10 settembre 2020) La California continua a bruciare. Le nubi di fumo sono arrivate fino al ponte di San Francisco, immerso in una nube arancione. Incendio California NoneIncendi in California, 200mila persone evacuate Usa, nuovi incendi in California con oltre 50mila persone evacuate Leggi su panorama

