Editoria | Claudio Brachino entra nella squadra dell’Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Dal 15 settembre Claudio Brachino, ex direttore Mediaset, entrerà nella squadra dell'Italpress come Editorialista politico e consulente Editoriale dell'area multimediale, che comprende sia il video che il web, dove realizzerà anche format e rubriche in prima persona. Si comincia da "Primo Piano", programma che settimanalmente ospiterà nello studio Tv della sede romana di via Piemonte i big del mondo politico, sindacale, economico e imprenditoriale del Paese.La produzione video dell'agenzia diretta da Gaspare Borsellino, che comprende 4 Tg al giorno fra Sport, Economia e Attualità e 4 Tg tematici settimanali (Europa, Motori, Salute e Turismo), oltre a essere trasmessa su tutte le piattaforme multimediali ...

ROMA (ITALPRESS) – Dal 15 settembre Claudio Brachino, ex direttore Mediaset, entrerà nella squadra dell’Italpress come editorialista politico e consulente editoriale dell’area multimediale, che compre ...

