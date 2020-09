Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.597 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.587. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 94.186 tamponi, per un totale di 9.554.389 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile.Il totale dei dimessi/guariti è di 211.885 (+613), mentre il totale degli attuali positivi è di 35.708 (+974). Attualmente sono 1.836i ricoverati con sintomi, di questi 164 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 33.708 persone.Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lombardia (245), Campania (180), Lazio (163), Veneto (147), Liguria (114) ed Emilia Romagna ... Leggi su iltempo

Ancora in aumento i contagi da coronavirus anche per quanto riguarda il piano nazionale: sono 1.597 i casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.434) per un totale di 283.180. Dai dati del ...

Corre la polemica sui social e non solo contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: mentre si attendono gli esiti dei primi esami nel probabile ricovero cautelativo a Roma (ma ancora non ci ...

