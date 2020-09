Caterina Balivo scherza sul suo corpo: “Sono una di voi” (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Instagram la conduttrice Caterina Balivo ha postato una foto che la ritrae in bikini, e ha ironizzato sulla “pancia in dentro” per uno “scatto da top model”. Caterina ha scritto che quest’anno avrebbe voluto fare sport, ma ha fatto intendere che non ci si è dedicata. Molti apprezzano la sua genuinità. E a chi lamenta la sua assenza dalla tv, la Balivo ribadisce che è stata una scelta personale. Articolo completo: Caterina Balivo scherza sul suo corpo: “Sono una di voi” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ScaglioneMaria : RT @Cinguetterai: Caterina Balivo fa una sorpresa al gruppo di lavoro di #VieniDaMe. Quanto ci mancano... ?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - lorenzog31 : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - bubinoblog : CATERINA BALIVO: DOPO 15 ANNI ERA IL MOMENTO DI LASCIARE IL POMERIGGIO RAI - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #Caterina Balivo: «Vorrei vivere così per sempre, è banale?» -