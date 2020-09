The Good Doctor 3 ad un passo dal finale tra problemi di cuore e scontri: anticipazioni 9 e 16 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il gran finale di The Good Doctor 3 è ormai alle porte. L’appuntamento con gli ultimi episodi della serie con Freddie Highmore è fissato proprio mercoledì prossimo, 16 settembre, su Rai2 con una serie di colpi di scena, di drammi e di addii destinati a rivoluzionare la vita dei personaggi e dei suoi fan. Dopo il discreto successo registrato dal ritorno della scorsa settimana, il medical drama tornerà in onda anche questa sera con altri due episodi, gli stessi che Rai2 aveva tenuto in standby per via della pausa dovuta alla pandemia in corso. Ad andare in onda saranno gli episodi 17 e 18 dal titolo “Ossessione” e “cuore Spezzato” in cui al centro di tutto ci sarà ancora il dottor Shaun, il giovane che continuerà a districarsi tra ... Leggi su optimagazine

