Santo del Giorno 9 Settembre: San Pietro Claver (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Santo del Giorno 9 Settembre è San Pietro Claver, missionario vissuto tra il ‘500 e il ‘600. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 9 Settembre: chi era San Pietro Claver. Note biografiche Pietro Claver nacque a Verdù, in Catalogna, nel 1581. Sebbene i suoi genitori fossero dei semplici contadini e non avessero una grossa disponibilità economica, con molti sacrifici riuscirono a far studiare il figlio, che si laureò all’Università di Barcellona. In seguito, nonostante la contrarietà della madre e del padre, che non ... Leggi su pianetadonne.blog

