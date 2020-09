Napoli: diritto di voto per elettori in quarantena o isolamento domiciliare per Covid 19 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Comune di Napoli: adempimenti e termini per gli elettori in quarantena o isolamento domiciliare per Covid 19 affinché votino presso il loro domicilio per le Regionali e il referendum. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di … Leggi su 2anews

vesuvius_sons : @erosazzurro @ManUtd Trattasi di terza maglia. Si Fa cagare. Quella del Napoli? Fa cagare altrettanto! Abbiamo tutt… - Ljuk14 : @BombeDiVlad il Napoli per venderlo deve incassare almeno 35/36 per non fare minusvalenza l'Everton non offrirà mai… - Sal16448498 : RT @enbusy: Ma quest’anno il Napoli non ha ricevuto tutti i soldi dei prestiti con diritto di riscatto obbligatori?Oltre 70 milioni e passa… - maurodbm70 : RT @MariaRo99325323: Si comincia. Napoli si prepara contro chi l' ha sempre e solo insultata. Per me , TUTTI hanno il diritto di parola in… - gdstwits : A Napoli , nasce la “Torta Sospesa” “Tutti hanno diritto di festeggiare” -