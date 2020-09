Muriqi Lazio, trattativa in corso: l’annuncio del Fenerbahce (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Fenerbahce annuncia la trattativa con la Lazio per Vedat Muriqi: l’operazione verrà definita nelle prossime ore Il Fenerbahce ha ufficializzato attraverso un comunicato stampa la trattativa con la Lazio per la cessione di Vedat Muriqi: «Le negoziazioni sono iniziate». L’attaccante si trasferirà in biancoceleste nell’ambito di un’operazione da 17,5 milioni più 2 di bonus, con l’aggiunta di un 5% sulla futura rivendita. Bilgilendirme Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC — ... Leggi su calcionews24

