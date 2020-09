Il PSG non molla Ruiz: la risposta del Napoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Paris Saint Germain ha puntato i fari su Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è entrato nell’orbita dei Vice Campioni d’Europa che hanno necessità … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MondoNapoli : Sky - Non solo il City, su Koulibaly piomba il PSG! - - CalcioNapoli24 : - Davide1926___ : @Torrenapoli1 Vergognoso il city che non parla col Napoli io quasi quasi lo darei al psg anche per meno di quello che offre il city - SiamoPartenopei : Tuttosport - Si fa più pressante l'interesse del PSG per Fabian, il Napoli sotto i 70mln non ascolterà nulla: pront… - MedforthPaul : RT @tuttoleeds: Ora Leeds vuole Julian Draxler del PSG. Al momento il centrocampista non vuole lasciare la capitale francese ma manca solo… -