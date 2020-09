Concerto abusivo in piazza Mercato a Napoli per festeggiare un compleanno, interviene la polizia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un Concerto “abusivo” in strada è stato interrotto a Napoli dai poliziotti che hanno anche multato una cantante neomelodica. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti la scorsa notte in piazza Mercato per diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume. All’arrivo delle volanti, le numerose persone presenti si sono allontanate e i poliziotti hanno avvicinato ed identificato una donna che, circondata da potenti casse acustiche, si stava esibendo in occasione di un diciottesimo compleanno. La cantante è stata multata per aver organizzato spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. L'articolo Concerto abusivo in piazza Mercato a ... Leggi su ildenaro

