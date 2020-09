Cammarano: “Fondo Valle Calore eterna incompiuta, spot elettorale per De Luca e Cascone” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “La strada Fondo Valle-Calore ha alle spalle una storia di oltre 20 anni. Un progetto che affonda le sue radici in un passato lontano e che, a distanza di decenni, è ancora lontana dal raggiungimento del traguardo e dalla conclusione dei lavori. La Comunità Montana ritiene che questa strada sia fondamentale per reinserire le aree interne nei flussi economici e commerciali, permettendone il collegamento con le aree urbanizzate attraverso la strada ad elevato scorrimento, creando così quella velocità e quel dinamismo in grado di contrastare ed evitare il tasso di migrazione dai bacini demografici più profondi del Cilento che si stanno spopolando a fronte della sensazione di abbandono e di isolamento”, sottolinea il consigliere Michele ... Leggi su anteprima24

