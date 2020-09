Basta con l'equazione laziale-fascista: 'Lazio e libertà' lancia la sua battaglia culturale (Di mercoledì 9 settembre 2020) di Marco Buttafuoco 'Saluti romani camerata Reina'. Con questo striscione, piazzato su un cavalcavia di Roma, gli ultra laziali hanno salutato l'arrivo del nuovo portiere, lo spagnolo Pepe Reina, noto ... Leggi su globalist

VittorioSgarbi : Non serve tagliare i parlamentari: basta non votare certi “scappati di casa” come Nunzio di Paola, grillino, eletto… - marattin : Chi si oppone alla PCS (la nuova linea di credito del Mes) lo fa a causa di fantomatiche - e illogiche - “condizion… - CarloStagnaro : Basta con la retorica vittimistica e rivendicazionista dello @svimez: il dato sui 60 mld sottratti al #Sud è del tu… - nonstop9981 : RT @SardoneSilvia: Oggi presidio #Lega al #Macao a #Milano. Questi 'bravi ragazzi' occupano da anni una palazzina del Comune di Milano, con… - iltetix : RT @SardoneSilvia: Oggi presidio #Lega al #Macao a #Milano. Questi 'bravi ragazzi' occupano da anni una palazzina del Comune di Milano, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con La lista "Per Celano" al Rione Vaschette: "Basta con le promesse, è ora di un cambiamento" MarsicaLive Si torna a teatro con lo Stabile: solo tre mesi, ma di sfrenato entusiasmo

Presentata stamane, 9 settembre, la nuova stagione del teatro Stabile di Torino. Le date, per la prima volta, si srotolano in un calendario che si chiude provvisoriamente a gennaio, in attesa di capir ...

Fortnite, Apple contro-denuncia Epic: altro che moderni Robin Hood

Apple martedì ha depositato una contro-denuncia nei confronti di Epic Games, la software house del gioco «Fortnite», accusandola di aver violato i termini contrattuali con il suo sistema di pagamento ...

Presentata stamane, 9 settembre, la nuova stagione del teatro Stabile di Torino. Le date, per la prima volta, si srotolano in un calendario che si chiude provvisoriamente a gennaio, in attesa di capir ...Apple martedì ha depositato una contro-denuncia nei confronti di Epic Games, la software house del gioco «Fortnite», accusandola di aver violato i termini contrattuali con il suo sistema di pagamento ...