Uomini e Donne, Nicola balla con Valentina e Gemma reagisce così… (Di martedì 8 settembre 2020) Durante la prima puntata di Uomini e Donne, che ha debuttato con il trono over, Gemma Galgani e il suo lifting hanno tenuto banco per tutto il tempo facendo anche il pieno di ascolti. Non è passata inosservata, però, anche la reazione al ballo tra Nicola Vivarelli e Valentina Autiero, che aprono nuovi scenari per la dama. Il lifting di Gemma fa il botto Uomini e Donne ha fatto il botto di ascolti grazie alla puntata dedicata a Gemma Galgani e il suo percorso per fare il lifting. La 70enne è stata ripresa passo passo prima e dopo l’intervento a cui si è sottoposta questa estate per migliorare e ringiovanire il suo aspetto. Dopo vari filmati e le accuse di Tina, secondo cui Gemma avrebbe ... Leggi su tutto.tv

