Sky: Zaniolo non vuole operarsi a Villa Stuart (Di martedì 8 settembre 2020) Colpo di scena nel caso Zaniolo. Il 21enne della Roma (e della Nazionale) che si è rotto nuovamente il crociato – dopo pochi mesi – si sarebbe dovuto operare mercoledì mattina a Villa Stuart col professor Mariani. Zaniolo però non è convinto. Sta valutando la possibilità di operarsi in Austria o anche negli Stati Uniti. L’operazione prevista per domani mattina, è stata rinviata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA ROMA PREVISTA PER DOMANI OPERAZIONE A NICOLÒ ZANIOLO CONFERMATA LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO SINISTR… - Nathan_Gr_ : RT @NonSoloJuve: ?? ZANIOLO SEGUE ORME BIANCONERE? ??”#Zaniolo domani non si opera. È molto abbattuto e vuole riflettere su dove andarsi ad… - napolista : Sky: Zaniolo non vuole operarsi a Villa Stuart Il 21enne romanista si rotto nuovamente il crociato (in Nazionale).… - hbk_89 : RT @NonSoloJuve: ?? ZANIOLO SEGUE ORME BIANCONERE? ??”#Zaniolo domani non si opera. È molto abbattuto e vuole riflettere su dove andarsi ad… - NonSoloJuve : ?? ZANIOLO SEGUE ORME BIANCONERE? ??”#Zaniolo domani non si opera. È molto abbattuto e vuole riflettere su dove anda… -