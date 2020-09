**Riforme: stop M5S a ddl in Aula su voto diciotteni per Senato** (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – Problemi nella maggioranza per l’esame del disegno di legge costituzionale che estende ai diciottenni il voto per il Senato, oggi previsto a 25 anni, già approvato dalla Camera e in calendario nell’Aula di palazzo Madama per domani. Durante la Conferenza dei capigruppo, a quanto si apprende, il Movimento 5 stelle avrebbe infatti chiesto lo stop alla calendarizzazione del provvedimento. Di qui la sospensione della riunione per consentire un confronto all’interno della maggioranza tuttora in corso, presente il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

“Sul fronte aereo si svilupperà una profonda riforma che riguarderà più settori del comparto”. Lo ha detto il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, nel corso di “Italia 2021 – Competenze per riavv ...

Pensioni anticipate 2020, Damiano a Salvini: stop propaganda su Quota 100

Le ultime novità in campo previdenziale vertono sulle ipotesi di provvedimenti che potrebbero vedere la luce nella prossima riforma delle pensioni, il tavolo di confronto calendarizzato tra Governo e ...

