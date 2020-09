Pensioni, Quota 100 verso la riconferma (ma con penalizzazioni). Ecco le novità (Di martedì 8 settembre 2020) Al via il confronto tra governo e sindacati. L’obiettivo è evitare lo scalone nel 2022, quando termina la sperimentazione di Quota 100. L’ipotesi per confermarla con una penalizzazione del 2,8-3% per ogni anno di anticipo Leggi su corriere

marattin : A dire il vero le peggiori ingiustizie sociali in Italia le ha prodotte (certa) politica, altroché il mercato. Le b… - Corriere : Riforma pensioni, Quota 100 verso la riconferma (ma con penalizzazioni). Le novità - claugros : RT @marattin: A dire il vero le peggiori ingiustizie sociali in Italia le ha prodotte (certa) politica, altroché il mercato. Le baby pensio… - f4f62 : RT @marattin: A dire il vero le peggiori ingiustizie sociali in Italia le ha prodotte (certa) politica, altroché il mercato. Le baby pensio… - marianomascoli1 : RT @marattin: A dire il vero le peggiori ingiustizie sociali in Italia le ha prodotte (certa) politica, altroché il mercato. Le baby pensio… -