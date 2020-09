Ora è anche ufficiale: Riccardi passa al Pescara (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo averlo anticipato, ora è arrivata l’ufficialità: Alessio Riccardi lascia la Roma e si trasferisci in prestito al Pescara. Una nuova avventura per il centrocampista del 2000 che nella prossima stagione militerà in Serie B. ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020 Foto: Twitter Roma. L'articolo Ora è anche ufficiale: Riccardi passa al Pescara proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche "Segni", l'album del cantautore crotonese Luca Rocca ora anche in formato fisico CrotoneOK.it Coronavirus. Da ieri nessuna regione è a zero contagi

Da ieri nessuna regione italiana è risultata a zero contagi da coronavirus. Sempre alti i positivi in Lombardia dove nelle ultime 24 ore sono 271. Boom anche in Campania con 249 casi e Puglia con 143.

Berlusconi ricoverato per Coronavirus, il bollettino di oggi: “Condizioni rassicuranti”

Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato da ormai cinque giorni all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. "Oggi, ...

