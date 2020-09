Il vuoto politico e sociale produce i mostri inumani di Colleferro (Di martedì 8 settembre 2020) A Colleferro quattro bifolchi hanno preso a botte un ragazzo di 21 anni e lo hanno ammazzato. Questa è una cosa terribile e chiunque la deve condannare. Dopo la morte di Willy, i politici devono alzarsi in piedi e fare un minuto in silenzio, ma anche 5 minuti di mea culpa per tutto quello che si stanno dimenticando di dire. Nelle periferie sta scoppiando una bomba sociale. E anche nei vari paesi e comuni italiani, non solo nel Mezzogiorno. Da quello che è accaduto emerge, da un lato, una considerazione di tipo “psicologico”: quei quattro ragazzi che sono usciti per andare a picchiare e uccidere un ragazzo sono evidentemente dei frustrati, dei repressi. In secondo luogo, però, non ci possiamo scordare i tanti Colleferro italiani. Non possiamo lasciare la gente da sola così, questo è il ... Leggi su tpi

