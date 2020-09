‘Gf Vip’, Alfonso Signorini annuncia le novità della quinta edizione. E a proposito del cast ammette… (Di martedì 8 settembre 2020) È ormai alle porte la quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini: se in molti aspettavano di vedere una nuova edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso, la decisione di Mediaset è stata di riconfermare, per la seconda volta nello stesso anno, la versione VIP del programma. Ieri la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato il cast che vi avevamo annunciato la scorsa settimana, rivelando la presenza di un ultimo concorrente non ancora annunciato, Denis Dosio, mentre oggi l’intervista di Signorini per la stessa rivista ha svelato qualche novità (e qualche conferma) sul programma, a partire dalla messa in onda: La volta scorsa il raddoppio ... Leggi su isaechia

bubinoblog : ALFONSO SIGNORINI: FACCIO IL TAMPONE OGNI GIORNO MA NON ENTRERÒ NELLA CASA DEL GF VIP... NON MI FIDO! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip’