F1 News | Alpha Tauri e Gasly i veri vincitori del GP di Monza (Di martedì 8 settembre 2020) e onde sonore dell’Inno di Mameli che si infrangono contro le tribune deserte di Monza hanno sigillato un fine settimana che – per i nostri colori – sembrava destinato a concludersi con la nuova debacle ferrarista, che questa volta ha pure assunto connotazioni drammatiche. Invece Pierre Gasly e l’italiana (appunto) Alpha Tauri hanno approfittato di uno di rarissimi passaggi a vuoto delle Frecce Nere abitualmente “prenditutto”. Come cambiano i tempi: fino ad un paio di anni fa, digitando “Alpha Tauri”, avresti trovato tutto lo scibile su Aldebaran: “Alpha Tauri” appunto, la stella ... Leggi su giornal

ElettronicaGrp : RT @cy4gate_cyber: Nell’intervista su FocusRisparmio relativa ad azionario e small cap italiane, Massimo Fuggetta, Cio di Bayes Investments… - news_ravenna : Lo striscione per la scuderia Alpha Tauri sulla balconata del Comune di Faenza - CyberSecHub0 : RT @cy4gate_cyber: Nell’intervista su FocusRisparmio relativa ad azionario e small cap italiane, Massimo Fuggetta, Cio di Bayes Investments… - cy4gate_cyber : Nell’intervista su FocusRisparmio relativa ad azionario e small cap italiane, Massimo Fuggetta, Cio di Bayes Invest… - AmePhenix : #MSI: ufficiali nuovi gaming #notebook Alpha e un monitor per eSports -

Ultime Notizie dalla rete : News Alpha

Il team principal della Mercedes ha analizzato il risultato del Gp Italia, che ha visto Hamilton perdere per un errore, complimentandosi con l’Alpha Tauri “Una gara persa per la Mercedes ma una vittor ...La Formula 1 sbarca al Mugello per celebrare il millesimo Gran Premio nella storia della Ferrari. L'azione in pista sarà in diretta sia su Sky che su TV8. Archiviato il Gran Premio d'Italia con la cla ...