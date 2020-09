Conte: 'Se serviranno i soldi del Mes chiederemo al Parlamento' (Di martedì 8 settembre 2020) Giuseppe Conte apre a un possibile utilizzo del Contestato Mes: 'Se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse lo valuteremo insieme in Parlamento'. Il premier risponde con una metafora a una ... Leggi su tgcom24.mediaset

Conte. "Se abbiamo dei progetti da realizzare e serviranno soldi aggiuntivi lo valuteremo tutti insieme in Parlamento", ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo una ...

Conte: "Se serviranno i soldi del Mes chiederemo al Parlamento"

Giuseppe Conte apre a un possibile utilizzo del contestato Mes: "Se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse lo valuteremo insieme in Parlamento". Il premier risponde con una metafora a una ...

Giuseppe Conte apre a un possibile utilizzo del contestato Mes: "Se abbiamo progetti da realizzare e serviranno risorse lo valuteremo insieme in Parlamento". Il premier risponde con una metafora a una ...