Cgil Lazio: solidarietà e vicinanza a famiglia Willy (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “L’omicidio di Willy ha sconvolto le nostre comunita’. In questi giorni diversi luoghi di lavoro si sono fermati in segno di rispetto e vicinanza nei confronti dei familiari e degli amici della vittima, che mai potranno colmare la grave perdita subita. A loro la nostra piu’ coinvolta solidarieta’ e vicinanza.” “Quanto successo pero’ non puo’ non far riflettere su un processo di degrado culturale e civile che da tempo prende piede nei nostri territori e nelle nostre comunita’, un processo aggravato anche dall’insicurezza sociale che coinvolge in primis le nuove generazioni. La violenza va sempre condannata, a maggior ragione se cieca e di gruppo, a maggior ragione se porta a conseguenze gravi come un omicidio di un ragazzo di soli 21 anni. Per questo pensiamo ... Leggi su romadailynews

donahuejm : RT @FILT_Roma_Lazio: #Cgil di Roma e del Lazio ricorda il compagno Maurizio Quadrana, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Roma C… - lahautj : RT @FILT_Roma_Lazio: #Cgil di Roma e del Lazio ricorda il compagno Maurizio Quadrana, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Roma C… - gracchus56 : RT @FILT_Roma_Lazio: #Cgil di Roma e del Lazio ricorda il compagno Maurizio Quadrana, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Roma C… - FILT_Roma_Lazio : #Cgil di Roma e del Lazio ricorda il compagno Maurizio Quadrana, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Rom… - IXgennaio1900 : #ferilli salto triplo... Metà anni 90 era della #Lazio Passa il tempo, cala la fama, diventa tifosissima della… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Lazio Cgil Lazio: solidarietà e vicinanza a famiglia Willy RomaDailyNews Rsa Bellosguardo, altro allarme della Cgil Funzione Pubblica

Ancora un grido d’allarme dal fronte sindacale, l’ennesimo, sulla situazione che vive il personale della Rsa Bellosguardo. La Cgil Funzione Pubblica denuncia con forte preoccupazione l’attuale situazi ...

Saracena omaggia, con l'intitolazione di una strada, Filippo Di Benedetto lo Schindler calabrese in Argentina

Il sindacalista di Saracena negli anni della dittatura salvò da morte sicura centinaia di connazionali. La sua storia è simile a quella dell'imprenditore tedesco Oskar Schindler narrata nella pellicol ...

Ancora un grido d’allarme dal fronte sindacale, l’ennesimo, sulla situazione che vive il personale della Rsa Bellosguardo. La Cgil Funzione Pubblica denuncia con forte preoccupazione l’attuale situazi ...Il sindacalista di Saracena negli anni della dittatura salvò da morte sicura centinaia di connazionali. La sua storia è simile a quella dell'imprenditore tedesco Oskar Schindler narrata nella pellicol ...