Capua, aperte le iscrizioni per l’Anno Accademico 2020/2021 dell’ISSR Interdiocesano (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – A partire da lunedì 31 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale in Scienze Religiose per l’Anno Accademico 2020/2021 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana, con sede in Via Conte Landone, 1 – Capua. L’I.S.S.R. Interdiocesano – accademicamente collegato con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ha come suo principale obiettivo qualificare culturalmente e professionalmente i futuri insegnanti di religione cattolica (indirizzo pedagogico-didattico), ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Capua aperte Asili nido comunali di Taranto, aperte le iscrizioni | Tarantobuonasera TarantoBuonaSera.it Covid non ferma il Forum Ambrosetti: al via la 46esima edizione

Milano, 1 set. (askanews) – La pandemia di Covid-19 non ha fermato il forum Ambrosetti: prende il via questa mattina la tre giorni del workshop di Cernobbio giunto alla sua 46esima edizione. I vincoli ...

A Trieste capitale della scienza arriva Esof con un migliaio di scienziati - TGR Friuli Venezia Giulia

Rispondendo alla domanda se esista ancora un tabù tra scienza e fede, ha precisato: «Tanta strada è stata fatta in questo senso. A Trieste la due giorni dell’ingegno in piazza Unità. La direttrice del ...

Milano, 1 set. (askanews) – La pandemia di Covid-19 non ha fermato il forum Ambrosetti: prende il via questa mattina la tre giorni del workshop di Cernobbio giunto alla sua 46esima edizione. I vincoli ...Rispondendo alla domanda se esista ancora un tabù tra scienza e fede, ha precisato: «Tanta strada è stata fatta in questo senso. A Trieste la due giorni dell’ingegno in piazza Unità. La direttrice del ...