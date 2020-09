Willy Monteiro, l'ira degli amici: «I fratelli Bianchi erano furie, lo sapevano tutti. Non doveva accadere» (Di lunedì 7 settembre 2020) Willy Monteiro, Colleferro fatica a riprendersi dopo le follie nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, 21 anni, è stato colpito a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime... Leggi su ilmessaggero

Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio. Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall'odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assassini. Willy Monteiro 21 anni, è stato pestato a sangue e ucciso da 4 persone (italianissime) tra i 22 e 26 anni già noti alle forze dell'ordine.

Dentro quella «gabbia» d’acciaio dalla superficie di una cinquantina di metri quadrati tutto, o quasi, è consentito. Sia pure in una cornice di regole e all’insegna della sportività e di una certa cav ...Gabriele Bianchi, uno dei quattro fermati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ad agosto apparve in un servizio a Cori, dove aveva aperto un negozio - Fabrizio Peronaci /CorriereTv Le frasi di Gab ...