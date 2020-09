UFFICIALE – Inter e Nike presentano la maglia third 2020/2021: foto e dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Inter e Nike presentano la maglia third 2020/2021 Con la nuova stagione all’inizio, l’Inter insieme a Nike questa mattina hanno presentato ufficialmente la maglia third per la stagione 2020/2021. Confermate le indiscrezioni che vedevano la maglia richiamare la terza usata nella stagione 1997/1998 con strisce orizzontali grigie e nere. FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo terzo kit, caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, per la stagione 2020-21. Il kit, che sarà indossato nei match delle competizioni ... Leggi su intermagazine

