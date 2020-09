Morgan, petizione alla Rai per farlo tornare in tv: 'Se sarà ascoltata dovrò riconoscere il merito al pubblico' (Di lunedì 7 settembre 2020) Sulla piattaforma change.org è attiva una petizione per chiedere alla Rai di riportare in tv Marco Castoldi. I firmatari dell'iniziativa 'La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale' chiedono 'che ... Leggi su leggo

rockolpoprock : Morgan vuole che la Rai gli affidi un programma di divulgazione musicale - Meta_Morgan : RT @Paoletta_F: Una petizione per @InArteMorgan in tv: «Se sarà ascoltata dovrò riconoscere il merito al pubblico» - sroM_a : RT @InArteMorgan: Grazie ai telespettatori e cittadini contribuenti appassionati di musica. Qui la petizione - oicaBli : RT @InArteMorgan: Grazie ai telespettatori e cittadini contribuenti appassionati di musica. Qui la petizione - enirdnec : RT @InArteMorgan: Grazie ai telespettatori e cittadini contribuenti appassionati di musica. Qui la petizione -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan petizione Una petizione per Morgan in tv: «Se sarà ascoltata dovrò riconoscere il merito al pubblico» Il Messaggero Morgan vuole che la Rai gli affidi un programma di divulgazione musicale

L'iniziativa, è bene specificarlo subito, non è farina del suo sacco. L'hanno promossa alcuni fan lanciando in rete una petizione: "La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale". Su Change.org, ...

Una petizione per Morgan in tv: «Se sarà ascoltata dovrò riconoscere il merito al pubblico»

Sulla piattaforma change.org è attiva una petizione per chiedere alla Rai di riportare in tv Marco Castoldi. I firmatari dell’iniziativa ‘La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale’ chiedono “che ...

L'iniziativa, è bene specificarlo subito, non è farina del suo sacco. L'hanno promossa alcuni fan lanciando in rete una petizione: "La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale". Su Change.org, ...Sulla piattaforma change.org è attiva una petizione per chiedere alla Rai di riportare in tv Marco Castoldi. I firmatari dell’iniziativa ‘La RAI affidi a Morgan un programma tv musicale’ chiedono “che ...