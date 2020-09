Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia di oggi 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo i 198 positivi e 3 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 109 nuovi positivi e sei decessi, ma con un numero molto basso di tamponi, solo 9.088. Sono guarite 24 persone nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in aumento: oggi sono 26, in crescita di uno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati nei reparti Covid invece diminuiscono. oggi sono 242, 6 in meno di ieri. Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia di ieri“Quello che vediamo con il nostro sistema di identificazione dei cluster è che per il momento nell’area metropolitana di Milano gli episodi hanno tutti delle piccole dimensioni. Vuol dire ... Leggi su nextquotidiano

Gio_Piglialarmi : RT @bollettinoADAPT: Sul ripensamento del sistema di #assicurazione sociale contro #infortuni e #malattieprofessionali che tuteli la person… - zazoomblog : I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 7 settembre - #della #Protezione… - Noovyis : (I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi: il bollettino del 7 settembre) Playhitmusic - - bollettinoADAPT : Sul ripensamento del sistema di #assicurazione sociale contro #infortuni e #malattieprofessionali che tuteli la per… - LuigiF97101292 : RT @mediainaf: Bollettino solare del giorno, a cura di @MauroMesserotti – Nessuna regione attiva con macchie solari è presente sul #Sole og… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile di oggi 6 settembre next Covid, tre nuovi casi in provincia di Prato

Il totale dei contagiati sale a 671, quello delle vittime è fermo a 52. Sono 85 i nuovi casi in Toscana, con un'età media di 41 anni PRATO. Tre nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di ...

Covid, a Pontedera sono 11 i casi in più

Lo ha reso noto l'Azienda Usl Toscana nord ovest con il bollettino quotidiano odierno sul coronavirus. Nessuno risulta ricoverato PONTEDERA — Sono ben 11 i nuovi casi di positività al coronavirus segn ...

Il totale dei contagiati sale a 671, quello delle vittime è fermo a 52. Sono 85 i nuovi casi in Toscana, con un'età media di 41 anni PRATO. Tre nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di ...Lo ha reso noto l'Azienda Usl Toscana nord ovest con il bollettino quotidiano odierno sul coronavirus. Nessuno risulta ricoverato PONTEDERA — Sono ben 11 i nuovi casi di positività al coronavirus segn ...