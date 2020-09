Come creare un filtro Instagram efficace per le immagini (Di lunedì 7 settembre 2020) Instagram resta inamovibilmente il social numero uno per quanto concerne la condivisione di immagini e foto personali. Una volta diventato punto di riferimento nel settore, ha suscitato l’interesse di Mark Zuckerberg – fondatore di Facebook – che ha deciso di acquisirlo e portare dunque dalla sua parte il primo diretto concorrente del social blu. Più passa il tempo, più Instagram si rinnova e si espande, aggiungendo nuove funzionalità adatte a tutti, soprattutto nelle stories, che sono lo strumento più utilizzato al suo interno. Con l’avvento degli influencer in questi anni, è scattata la lotta alla foto migliore, che deve essere perfetta per posa, luce, scenario e tutto il resto; gli emulatori sono aumentati a dismisura – specialmente tra i più giovani – e ... Leggi su termometropolitico

