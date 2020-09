Agorà: Luisella Costamagna debutta senza impaccio. E già fa la prima della classe (Di lunedì 7 settembre 2020) Agorà, Luisella Costamagna La nuova edizione di Agorà si è aperta in un clima da primo giorno di scuola. Sul serio: nel talk show condotto quest’anno da Luisella Costamagna è suonata pure la campanella di avvio delle lezioni. Pardon, trasmissioni. E in studio – prima ancora che in alcuni istituti – è comparso addirittura l’ormai famoso banco a rotelle. La ripartenza dell’istruzione, del resto, era proprio uno dei temi principali della puntata. All’avvio odierno, l’alunna Costamagna ci è arrivata abbastanza preparata. La giornalista, che negli ultimi anni ha frequentato assiduamente gli studi televisivi in qualità di opinionista, si è infatti dimostrata a suo agio nel ... Leggi su davidemaggio

