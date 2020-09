Taranto: “Yilport rivede il piano industriale” Porto, Usb chiede certezza (Di domenica 6 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Alla data del 12 luglio 2020 con comunicato stampa e in qualità di Coordinamento Op. Portuali USB Taranto, dichiaravamo con compiacimento che, dopo cinque anni di inattività, il terminal container di Taranto con un piano industriale emergenziale e transitorio legato al ritardo della partenza dovuto al Covid-19, riprendeva la sua attività in collaborazione con la società San Cataldo ContainerTerminal -nuovo concessionario del Molo Polisettoriale e CMA-CGM TURMED – attivando un servizio feeder che prevedeva l’impiego di circa 70 lavoratori già assunti dalla stessa azienda. Il piano industriale triennale atteso e presentato dalla San Cataldo Container Terminal il 3 settembre 2020 in Confindustria ... Leggi su noinotizie

