Michele Bravi e i cantanti che hanno ceduto alla tentazione del biondo

Cambio testa per Michele Bravi. Ospite alla seconda serata dei Seat Music Awards 2020, il cantante è salito sul palco delll'Arena di Verona al fianco di Mika, sfoggiando un inedito capello biondo. Per il vincitore della settima edizione di X Factor, naturalmente castano scuro, si tratta di una prima volta con questo tipo di colore. Per la sua esibizione a Verona, Bravi ha abbinato il biondo platino a uno styling volumizzato molto anni Ottanta, alla George Michael, per intendersi. In perfetta tendenza del momento, le radici sono state lasciate scure a contrasto, aggiungendo un tocco rock'n'roll al look. I commenti sulla rete? C'è chi ha riservato al cantante complimenti e cuoricini e chi, invece, ha acidamente commentato che, con questo tipo di biondo, Bravi sembra il sosia di Maria De Filippi.

