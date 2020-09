Israele: 12 arrestati in manifestazione anti Netanyahu (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA, 06 SET - Sono stati 12 i manifestanti arrestati ieri sera a Gerusalemme durante la protesta svoltasi - come da settimane - nei pressi della residenza ufficiale del premier. Lo ha detto il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Gerusalemme, 06 set 10:15 - (Agenzia Nova) - Dodici manifestanti sono stati arrestati sabato notte a Gerusalemme, dove migliaia di persone sono tornate in strada per chiedere le dimissioni del primo ...

ROMA, 06 SET - Sono stati 12 i manifestanti arrestati ieri sera a Gerusalemme durante la protesta svoltasi - come da settimane - nei pressi della residenza ufficiale del premier. Lo ha detto il portav ...

