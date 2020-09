Elisabetta II: la tenuta di Sandringham della Regina ospiterà un cinema drive-in (Di domenica 6 settembre 2020) La Regina Elisabetta II del Regno Unito aprirà la tenuta di Sandringham, un tempo residenza privata dei monarchi britannici, per ospitare un cinema drive-in: Bohemian Rhapsody e Rocketman tra i film in programma. Rocketman e 1917 sono tra i film che verranno proiettati al cinema drive-in che verrà organizzato a settembre nella tenuta di Sandringham, un tempo residenza privata di Elisabetta II. La Regina Elisabetta II del Regno Unito non ha mai nascosto il proprio amore per il cinema (e per le serie tv) e probabilmente è per questo motivo che ha scelto di mettere a disposizione la tenuta di ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta tenuta Elisabetta II: la tenuta di Sandringham della Regina ospiterà un cinema drive-in Movieplayer.it Elisabetta II: la tenuta di Sandringham della Regina ospiterà un cinema drive-in

La regina Elisabetta II del Regno Unito aprirà la tenuta di Sandringham, un tempo residenza privata dei monarchi britannici, per ospitare un cinema drive-in: Bohemian Rhapsody e Rocketman tra i film i ...

Le strane abitudini della Regina Elisabetta: lo fa prima di andare a dormire

È ormai noto quanto i membri della Royal Family debbano seguire dei rigidi protocolli, sia in pubblico che tra le mura private di Buckingham Palace. Anche a tavola per esempio, la Regina Elisabetta è ...

La regina Elisabetta II del Regno Unito aprirà la tenuta di Sandringham, un tempo residenza privata dei monarchi britannici, per ospitare un cinema drive-in: Bohemian Rhapsody e Rocketman tra i film i ...È ormai noto quanto i membri della Royal Family debbano seguire dei rigidi protocolli, sia in pubblico che tra le mura private di Buckingham Palace. Anche a tavola per esempio, la Regina Elisabetta è ...