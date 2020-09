Sabato 5 Settembre 2020 Sky Cinema HD, 47 Metri: Uncaged (Di sabato 5 settembre 2020) 47 Metri: UncagedIl terrore si propaga ancora una volta negli abissi marini nel sequel di '47 Metri'. Alla ricerca di un'antica citta' Maya, 4 ragazze si immergono nella tana di un branco di squali.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Martin EdenLuca... Leggi su digital-news

matteosalvinimi : Primo sabato di settembre passato in Veneto: tanto affetto, tanti sorrisi e tanta voglia di confermare l'ottimo gov… - Mov5Stelle : Sabato 12 settembre sarà il #VotaSì Day. Anche tu puoi dare il tuo contributo allestendo un banchetto nella tua c… - rusembitaly : ??Il restauro di #PalazzoArdinghelli – realizzato grazie al contributo della #Russia ???? e frutto di otto anni di lav… - Angela78308894 : RT @MasterAb88: MEGA BOOM #DayDreamer Ascolto pazzesco per Can e Demet che si dimostrano fortissimi e al primo sabato di messa in onda del… - Reveca76764000 : RT @MasterAb88: MEGA BOOM #DayDreamer Ascolto pazzesco per Can e Demet che si dimostrano fortissimi e al primo sabato di messa in onda del… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Settembre I dati sul coronavirus di oggi, sabato 5 settembre Il Post F1 Italia Monza 2020, Gara - Diretta Sky Sport, Live TV8

Hamilton da record, Ferrari da incubo. (Diretta tv da Monza su Sky Sport. Live TV8). Prevedibile sulla carta, quasi scontato visto il recente trend. L'inglese regola Bottas per 69 millesimi e il resto ...

Il lancianese Rapino vince la 58esima edizione del prestigioso Premio Campiello a Venezia

Lanciano. Remo Rapino, poeta e narratore lancianese, ha vinto la LVIII edizione del Premio Campiello con il suo romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, edito per la casa editrice romana ...

Hamilton da record, Ferrari da incubo. (Diretta tv da Monza su Sky Sport. Live TV8). Prevedibile sulla carta, quasi scontato visto il recente trend. L'inglese regola Bottas per 69 millesimi e il resto ...Lanciano. Remo Rapino, poeta e narratore lancianese, ha vinto la LVIII edizione del Premio Campiello con il suo romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, edito per la casa editrice romana ...