Mirano, auto finisce nel canale di scolo e si ribalta: morto 23enne (Di sabato 5 settembre 2020) Tragedia nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. A darne notizia è Il Gazzettino. L’incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano. Secondo una … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Gazzettino : #incidente a #mirano. Auto nel canale di scolo: si ribalta. #ragazzo di 23 anni muore sul colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Mirano auto Incidente a Mirano. Auto nel canale di scolo: si ribalta. Ragazzo di 23 anni muore sul colpo Foto Il Gazzettino Incidente a Mirano. Auto nel canale di scolo: si ribalta. Ragazzo di 23 anni muore sul colpo

MIRANO - Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. L'incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano. La vittima è un gio ...

La droga viaggia nei barattoli in auto: i carabinieri arrestano due staffette

JESI - Doveva essere la staffetta per consegnare la cocaina, già bella che pronta e suddivisa in 30 piccole, potenti dosi, agli acquirenti jesini. Come altre volte, viene da pensare, visto che in macc ...

MIRANO - Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua auto. L'incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano. La vittima è un gio ...JESI - Doveva essere la staffetta per consegnare la cocaina, già bella che pronta e suddivisa in 30 piccole, potenti dosi, agli acquirenti jesini. Come altre volte, viene da pensare, visto che in macc ...