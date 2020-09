Milan, Brahim Diaz: "La 21 di Ibra un onore, c'è pressione e mi piace. Vi svelo cosa mi ha detto Zidane" (Di sabato 5 settembre 2020) Brahim Diaz si presenta ai suoi nuovi tifosi. Le parole del nuovo giocatore del Milan e le ultimissime notizie Leggi su 90min

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - DiMarzio : #Milan, l'annuncio ufficiale: Brahim #Diaz è un giocatore rossonero - DiMarzio : #Milan | Le prime parole di #BrahimDiaz: 'Indossare il numero che aveva #Ibra sarà un onore' - Claudio69_ : RT @DiMarzio: #Milan | Le prime parole di #BrahimDiaz: 'Indossare il numero che aveva #Ibra sarà un onore' - MilanWorldForum : Brahim Diaz sull'arrivo al Milan e sui compagni di squadra -) -

Il giovane trequartista si è presentato attraverso i canali ufficiali del Milan, mettendo subito in chiaro le sue volontà per la prossima stagione. “Per me è un privilegio essere in un grande club com ..."Le mie prime impressioni sono molto positive. È un privilegio giocare per un club così ricco di storia. Lo si capusce da come i tifosi amino la squadra e come detto, per me è un onore. Non ho ancora ...